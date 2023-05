Torino Fringe Festival tra arte, musica e bellezza

Ha preso il via in una delle pochissime stazioni elettriche italiane completamente interrate, la cabina primaria Arbarello, il Torino Fringe Festival di Torino, kermesse dedicata alle arti performative giunta alla sua XI edizione. Titolo di quest'anno “Unboxing Pandora” il mito di Pandora trasformando le paure e le tematiche più attuali in arte e bellezza.

Fino al 28 maggio 26 spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali in 15 spazi della città, 2 eventi itineranti, 165 repliche e 7 prime nazionali. A inaugurare la manifestazione ieri sera una riflessione sul fuoco attraverso musica jazz contemporanea e una performance dedicata al cinema.