Torino-Lione, si allungano ancora i tempi di realizzazione

Il governo francese sta valutando di rinviare di 10 anni la realizzazione della linea che porterà al nuovo tunnel del Moncenisio, atteso entro il 2032, per via dei costi troppo alti. Nel frattempo, i convogli percorrerebbero una vecchia linea che richiede solo un ammodernamento. La decisione rischia però di creare un nuovo fronte con Roma e di dare nuovi motivi di protesta al fornte del no-Tav.Il tratto di cui si parla è quello del confine che corre sotto le Alpi per quais 60 km, ed ha un costo di 9 miliardi.

Queste ipotesi insieme ad una nuova tempistica sono sul tavolo del governo francese, e verranno presentati alla prossima Conferenza intergovernativa Italofrancese fissata per il 22 giugno a Lione. Domani ci sarà intanto un primo confronto tra i capi delegazione, Paolo Foietta per l'Italia e Josiane Beaud per la Francia, e i rappresentanti della Ue.