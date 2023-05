Marracash e Levante incontrano le ragazze e i ragazzi di CivicoZero di Torino

Incontri tra artisti e ragazzi e ragazze per trasmettere i valori di un’Italia che include e sostiene i talenti dei giovani. È “L’Italia che vorrei” di Lavazza in collaborazione con il progetto CivicoZero di Save the Children, con centri dislocati in quattro città italiane - Torino, Roma, Milano e Catania - rivolti principalmente a minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni per fornire supporto, orientamento e protezione con particolare attenzione ai minori a rischio di devianza, marginalizzazione ed esclusione sociale, al fine di sostenerli nel loro percorso di inclusione e autonomia.

Gli artisti coinvolti

È all'interno di questo progetto che, in questi giorni, Marracash e Levante hanno incontrato i ragazzi di CivicoZero a Torino. Seguirà l’incontro con Elodie a Roma. La scelta è ricaduta sui tre artisti - spiegano gli organizzatori - in quanto rappresentanti di un’Italia in continua evoluzione e in grado di parlare al cuore dei giovani soprattutto attraverso la musica. Fondazione Lavazza sostiene dal 2020 il progetto CivicoZero di Save the Children e da oltre vent'anni supporta altri progetti dell’organizzazione internazionale, che da più di un secolo lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.