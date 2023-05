Al via il Salone del Libro 2023. Oggi l'inaugurazione dell'edizione più ricca di sempre

La 35esima edizione del Salone del Libro che apre oggi, 18 maggio, al Centro Congressi Lingotto di Torino sarà la più ricca di sempre: uno spazio espositivo di 115mila metri quadri (per la prima volta allargato alla Pista 500), 573 stand, 48 sale e 13 laboratori, per oltre 1.600 eventi al Lingotto e più di 600 sparsi sul territorio con il Salone Off. Lo aveva promesso e lo ha fatto il direttore uscente Nicola Lagioia, che dopo sette anni alla guida della fiera firma quest'ultima edizione 2023 per poi passare il testimone alla scrittrice e giornalista Annalena Benini.

Il programma dell'inaugurazione

All'inaugurazione della manifestazione, prevista per le 11, sono attesi, tra le autorità, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura dell'Albania - Paese ospite di questa edizione - Elva Margariti, e poi il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco della città Stefano Lo Russo. L'incontro d’apertura è affidato a Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la letteratura, che interverrà in videocollegamento alle 12.30 nella Sala Oro dell'Oval.

Lagioia: “È stata un'esperienza galvanizzante”

“Se ripenso a quando sono stato chiamato sette anni fa, ho l'impressione che mi avessero chiamato per andare a schiantarmi contro un muro. Invece è stata un'esperienza galvanizzante”, ha spiegato ai giornalisti Lagioia alla vigilia dell'apertura dell'evento. “La cosa che mi mancherà di più dalla sera del 22 maggio? Il rapporto con le persone con cui ho lavorato. Quando sono arrivato erano 4 o 5, oggi sono almeno 40. È una squadra supersonica, forte e molto solida. Ho avuto il tempismo di andarmene prima di annoiarmi e soprattutto di annoiare”.