Torna la Mostra Nazionale dell'Antiquariato di Saluzzo

Storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, gioielli, dipinti, mobili, arazzi, preziosi e sculture d’antan che si affiancheranno a capolavori della pittura del ‘900. Torna in Castiglia, a Saluzzo, la Mostra Nazionale dell'Antiquariato, 46esima edizione nell'ambito della settima edizione di START/SToria e ARTe Saluzzo. Curata da Franco Brancaccio per il quinto anno consecutivo porterà al Castello dei Marchesi di Saluzzo case antiquarie da tutta Italia.

Antiquariato da giardino

Anche quest'anno torna la novità 2022, l'antiquariato da giardino. Sguardo sulla bellezza da esterno nel cortile allestito da Paolo Pejrone, storico del giardino e architetto. Oggetti in pietra, marmo, ferro battuto: in mostra, fra gli altri, un pozzo in marmo statuario del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500.

Viaggio in Asia

Prevista anche una mostra collaterale a cura di Anacleto Spazzapan, che propone MAJAPAHIT | 1295 – 1450/1500, terrecotte provenienti da Trowulan e Jombang (provincia di Mojokerto), Java centro-orientale, in Indonesia. Un inedito per il grande pubblico, d'interesse anche per gli studiosi.

START / Storia Arte Saluzzo

La Mostra Nazionale dell’Antiquariato è parte di START / Storia Arte Saluzzo, manifestazione che per un mese racconta la cultura, la storia, la bellezza di Saluzzo. Antiquariato come narrazione del bello senza tempo, del lavoro di gallerie che caparbiamente portano l’arte in tour offrendo al mondo la possibilità di ammirare, acquistare e comprendere il procedere della storia. Programma completo su https://startsaluzzo.it/start-antiquariato/