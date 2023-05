Tortona terza, ai play off incontra Trento

L'ultima giornata della regular season per la Bertram Tortona si è chiusa con una sconfitta. E' finita 82-78 a Pesaro per la squadra di Ramondino, che comunque non perde la terza posizione in classifica, anche se la terza sconfitta consecutiva fa scattare un campanello d'allarme per una squadra che ha terminato la stagione regolare in calando ed ora deve dare il massimo per i play off che iniziano in casa contro Trento, sesta classificata.

In serie A2, sconfitta indolore per la Reale Mutua Torino 93-96 al Pala Gianni Asti contro Udine. Nella griglia dei play off i gialloblu iniziano contro l'Urania Milano sabato in casa contro Urania Milano. Nella stessa serie la Novipiù Monferrato rischia la serie B dopo la sconfitta 78-76 a Ravenna. I rossoblu ora sono obbligati a vincere gli ultimi due turni contro San Severo e Chieti per non venire retrocessi in serie B.