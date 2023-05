Tragedia all'ospedale di Savigliano: donna muore di parto

Una donna è morta all'ospedale di Savigliano dopo avere partorito la sua bimba. La vittima, una donna saviglianese originaria del Marocco, ha avuto una grave emorragia post-parto e, nonostante tutte le manovre di sicurezza e di rianimazione messe in atto dal personale dai medici, è deceduta. La bimba, che pesa poco più di 3 kg, è in ottime condizioni di salute ed è stata affidata alle cure dei parenti. Tutti gli accertamenti necessari sono in atto da parte della direzione dell'ospedale e del personale del reparto. Secondo le prime notizie, la mamma aveva già altri 3 figli. Attorno al padre, disperato, si sarebbe già attivata una gara di solidarietà a sostegno della famiglia straziata dal dolore. Accertamenti sono in atto anche da parte della direzione dell’Asl CN1. La direzione dell'ospedale in una nota ribadisce che “tutte le manovre di sicurezza e di rianimazione erano state tempestivamente messe in atto dal personale ospedaliero”.