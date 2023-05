Treviglio pareggia la serie. Gara 3 a Torino giovedì

Si torna a Torino con un bilancio in pareggio dopo le due partite al Palafacchetti, casa di Gruppo Mascio Treviglio. Giovedì sera la prima di due partite al Pala Gianni Asti. La notizia peggiore per i gialloblu è però l'infortunio del capitano, Niccolò De Vico, che a metà partita ha avuto un contatto fortuito con Mayfield e ha riportato la frattura scomposta dello zigomo e della mascella. Un brutto episodio che ha condizionato la partita, terminata con il punteggio di 83-72. E che rischia di compromettere il finale di stagione della Reale Mutua. In gara due per i gialloblù miglior realizzatore è stato Simone Pepe, autore di 14 punti.

La cronaca:

Il primo canestro della partita, come in Gara 1, porta la firma di Tommaso Guariglia, ma Cerella pareggia subito (2-2). Marcius trova il gioco da tre punti e la Gruppo Mascio trova un possesso pieno di vantaggio (5-2 dopo 2’ di gioco), ma capitan De Vico si sblocca e segna il jumper del -1 (5-4). Marini segna cinque punti in fila e Treviglio va sul +6 (10-4). Marcius segna ancora da sotto (13-6) e coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Zanotti segna e Torino torna sul -6 (15-9 a 3’ dalla prima pausa). Clark e Pepe si rispondono a suon di triple ed il gap resta invariato (18-12). Si entra nell’ultimo minuto di primo quarto sul 23-16 in favore di Treviglio. Si va alla prima pausa sul 27-17 in favore di Treviglio.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Guariglia e con Torino che torna a -8 (27-19). Mayfield schiaccia in contropiede, Torino torna a -6 (29-23 dopo 3’ di secondo periodo) e coach Finelli decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la Gruppo Mascio trova il massimo vantaggio grazie alla tripla di Sacchetti (37-25). Capitan De Vico trova la tripla e la Reale Mutua torna sul -7 (37-30 a 3’30” dall’intervallo lungo). Dopo l’infortunio occorso a capitan De Vico la Reale Mutua torna a -4 grazie a Vencato (39-35 a 2’ dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul punteggio di 43-37 in favore della Gruppo Mascio.

Dopo la pausa lunga la partita riparte con un parziale di 9-0 in favore della Gruppo Mascio che si porta sul +15 (52-37) e coach Ciani è costretto a fermare la partita con il time-out. Si sblocca la Reale Mutua in questo secondo tempo grazie a Zanotti, che trova il gioco da tre punti che vale il -14 (54-40). Vieni fischiato un fallo antisportivo a Giuri che Torino concretizza mettendo a referto tre punti (54-43 a 4’30” dall’ultima pausa). Pepe segna da tre punti ed i gialloblù tornano sul -10 (57-47 a 3’ dalla fine del terzo periodo). Anche Schina segna da tre e permette ai suoi di tornare in singola cifra di svantaggio (59-50). Il canestro di Poser fissa il punteggio sul 64-52 a fine terzo quarto.

L’ultimo quarto parte come si è chiuso il terzo, con un canestro di Poser (64-54). Clark segna quattro punti in fila e Treviglio torna sul +14 (68-54), ma Torino risponde con un parziale di 6-0 (68-60 a 5’30” dalla fine) e coach Finelli è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione continua il parziale gialloblù con Poser e Jackson che riportano la Reale Mutua sul -4 (68-64). Treviglio torna sul +8 (72-64) e coach Franco Ciani decide di chiamare time-out. Torino si scuote e torna a -6 (72-66) grazie a Schina. La Gruppo Mascio, però, grazie ai liberi torna nuovamente sul +12 (78-66). Quattro punti in fila di Schina riportano i gialloblù in singola cifra di svantaggio (78-70 a 1’20” dalla fine). Treviglio però resiste a tutti gli assalti torinesi e porta a casa Gara 2 con il punteggio di

Il tabellino:

Gruppo Mascio Treviglio - Reale Mutua Basket Torino 83-72 (27-17, 16-20, 21-15, 19-20)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi, Clark 14, Bruttini 7, Vitali 4, Corona NE, Cerella 5, Marini 30, Sacchetti 10, Giuri 2, Maspero, Marcius 11, Resmini NE. All.: Alessandro Finelli.

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 6, Taflaj, Ruà, Schina 11, Jackson JR. 2, Poser 7, Guariglia 11, De Vico 5, Pepe 14, Zanotti 6. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: “Partita durissima come era normale aspettarsi, sotto l’aspetto dell’intensità, della fisicità. In questo oggi Treviglio è stata più costante di noi nel corso dei 40 minuti e ha meritato la vittoria. È evidente che l’episodio di De Vico ha segnato la nostra partita sotto l’aspetto emotivo. Questo è un gruppo estremamente affiatato perciò è ovvio che un episodio del genere che accade a un compagno di squadra colpisce psicologicamente tutto il gruppo. Comunque non ci siamo tirati indietro, così come non ci tireremo indietro nelle prossime partite a Torino”.