Troppa neve, la tappa da Borgofranco d'Ivrea perde la Cima Coppi

La neve che non ti aspetti, quella di maggio, cambia i programmi anche del Giro d'Italia. La terza delle quattro tappe piemontesi, quella di venerdì con partenza da Borgofranco d'Ivrea e arrivo a Crans-Montana, perde il suo tratto più atteso, quello del passo del Gran San Bernardo con i suoi 34 chilometri al 5,5%.

La carovana rosa non arriverà ai 2.469 metri che segnano il confine tra Italia e Svizzera per la presenza di neve in strada.

I corridori transiteranno quindi dal tunnel per poi affrontare il Croix-de-Coeur e raggiungere Crans-Montana.

Il giorno successivo, sabato, un nuovo transito in Piemonte, in Ossola.