Troppe poche professoresse, l'Università di Torino premia i dipartimenti che assumono donne

Sono donne la maggior parte delle studentesse e delle laureate. Ma via via che avanza la carriera accademica la loro presenza diminuisce. Per questo l'Università di Torino ha deciso di intervenire con una misura mirata alla riduzione del divario di genere nelle posizioni apicali.

L'ateneo cofinanzierà l'assunzione di ordinari donna

Quella che è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'Università di Torino è una misura di cofinanziamento ai dipartimenti che assumono donne come professori di prima fascia, in presenza di uno sbilanciamento di genere. A fine anno verranno ridotti i costi di assunzione, tramite un contributo dell'ateneo pari ad un terzo della spesa.



Un passo storico per il rettore Stefano Geuna che spiega: "Questa misura innovativa pone l'Università di Torino in una posizione di avanguardia per infrangere il soffitto di cristallo nelle posizioni apicali. Investiamo così risorse importanti per raggiungere l'obiettivo del 40% di donne nella posizione di ordinario fissato dal nostro piano strategico".

Attualmente la percentuale delle donne docenti ordinarie è di 33,8%.

"Siamo convinti che questa possa diventare una buona pratica da seguire anche in altri contesti - aggiunge Geuna - perché il raggiungimento della parità di genere negli ambienti della ricerca costituisce un traguardo fondamentale per tutta la nostra società".

I dati

Secondo i dati raccolti da UniTo nel periodo 2016-2000 le donne sono presenti in maggior numero tra le studentesse e le laureate, ma diminuisce con nell'avanzamento della carriera accademica. La percentuale di donne tra i dottorandi si avvicina al 50%, per poi scendere al 46% tra i professori di seconda fascia e al 29% tra i professori di prima fascia. Questa percentuale è già migliorata nel 2021 raggiungendo il 31,9%, e nel 2022 con il 33,7%.



"Abbiamo vissuto con grandissima l'approvazione di questa linea di azione, è il primo tra i mega ateneo che adotta questa norma - evidenzia Paola Cassoni, delegata del Rettore per l'inclusione, le pari opportunità e le politiche di genere di Ateneo-. L'università deve servire per costituire un modello sano in cui l'istituzione si impegna a investire per un obiettivo concreto estremamente rilevante".



"Sono lieta di questo risultato ma soprattutto del lavoro di sinergie - sottolinea Mia Caielli, presidente del comitato unico di garanzia dell'Università -. Sinergie fondamentali che ha visto coinvolte tante professionalità anche nell'analizzare e capire perché c'è questa disparità evidente". "Nel nostro ateneo, seppur virtuoso - conclude - abbiamo rilievo che ancora in alcuni dipartimenti, come ad esempio informatica o scienze chirurgiche, la presenza di donne professoresse ordinarie è al di sotto del 20%. Non ci sono discriminazioni giuridiche ma di fatto ci sono tantissimi ostacoli tra questi stereotipi di genere". Le docenti di prima fascia sono in maggioranza donne nel dipartimento di Farmacologia, l'80%, e Lingue e letteratura il 63%.