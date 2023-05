Trova un portafoglio con 2 mila 300 euro e lo consegna ai Carabinieri

Alcune carte di credito, i documenti e più di 2.300 euro in contanti. E' il contenuto del portafoglio che un donna ha trovato in piazza Garibaldi ad Alessandria e ha consegnato ai carabinieri: i militari, dopo gli accertamenti del caso, hanno contattato il proprietario per la restituzione.

Il giovane imprenditore che si è visto restituire la somma è rimasto colpito dal gesto e ha chiesto di conoscerla per ringraziarla alle presenza dei militari. Un'azione, quella della donna, che, come sottolinea una nota del comando provinciale dell'Arma, "ha evidenziato un apprezzabile e non scontato senso civico".