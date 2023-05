Trovato morto il pensionato scomparso da Cuneo

È stato trovato senza vita un pensionato cuneese scomparso dalla sua abitazione una settimana fa. Il corpo di Riccardo Piola, ex decoratore, era in un canale a Montanera. Sabato scorso l'uomo si era allontanato dalla propria residenza a Cuneo, in frazione Madonna delle Grazie.

Gli ultimi avvistamenti ne indicavano la presenza nei pressi di un laghetto artificiale poco distante. È verosimile che sia scivolato e annegato, per poi essere trasportato dalla corrente a vari chilometri di distanza. Estese ricerche erano state condotte dai vigili del fuoco con l'aiuto dei sommozzatori, delle unità cinofile e dell'elicottero.