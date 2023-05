Turbativa d'asta, prosciolto il sindaco di Viverone

Sentenza di non luogo a procedere per il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, coinvolto in un procedimento per turbativa d'asta. Lo ha deciso il gup del tribunale di Biella mettendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2017. Il primo cittadino era indagato per la gestione del bando dei parcheggi comunali fatta dall'allora Rup (responsabile unico di procedimento) del Comune. A comunicare il proscioglimento è stato lo stesso Carisio durante l'ultimo consiglio comunale. “Sono contento che la giustizia abbia fatto positivamente il suo corso", ha dichiarato. "Non avevo dubbi perché mi ritenevo estraneo ai fatti”.