Ucciso a colpi di cric ad Asti nel 2015, assolto in appello l'ultimo imputato

Era stato trovato esanime in piazza Campo del Palio, ad Asti. Era morto così, Francesco Indino, autotrasportatore, allora 52 anni, nel 2015, colpito con un cric. Otto anni dopo, per il suo omicidio non c'è nessun colpevole. E' stato infatti assolto in secondo grado l'ultimo imputato, Stefano Bagnasco. L'uomo era stato condannato con rito abbreviato in primo grado dal tribunale di Asti a 16 anni di reclusione lo scorso aprile. Decisione adesso ribaltata dalla Corte d'Assiste d'Appello di Torino. "Esprimiamo grande soddisfazione - il commento del suo legale Alberto Avidano - per un risultato nel quale abbiamo sempre creduto".

La vicenda

Bagnasco, all'epoca 54 anni, era l'ex datore di lavoro della vittima ed era stato arrestato dalla polizia nel febbraio del 2017, un anno dopo i fatti, insieme ad altre quattro persone. Il delitto, secondo quanto era stato reso noto, era maturato nell'ambiente del commercio all'ingrosso di frutta e verdura, con la presenza tra l'altro di un debito di 20mila euro. Per i cinque, accusati a vario titolo dell'omicidio, era arrivato a breve l'annullamento della custodia cautelare in carcere. Alla chiusura delle indagini, ad aprile del 2021, per quattro indagati era stata chiesta l'archiviazione, mentre erano rimaste in piedi le accuse per Bagnasco.