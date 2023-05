Un blackout manda in tilt il quadro elettrico. Chiuso il Museo Egizio

Da stamane è chiuso il Museo Egizio di Torino a causa di un guasto al quadro elettrico. A mandare in tilt il sistema il blackout che intorno alle 9 ha interessato il centro storico del capoluogo.

I reperti sono in sicurezza, ma non potendo garantire la consueta accoglienza ai visitatori ed essendo ancora inagibili gli ascensori, è stato deciso di non consentire l'ingresso per oggi. Da domani tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Il Museo assicura che tutti i biglietti verranno rimborsati, così come le spese sostenute per il viaggio fino a Torino. Ai ragazzi delle scuole sono stati donati anche dei fumetti realizzati con la collaborazione di Panini, “La banda delle bende”.