Un mese di pioggia ha ricaricato le falde

Alla Smat di Torino c'era già un piano operativo per l'emergenza idrica di questa estate, datato 4 maggio 2023. Praticamente dal giorno dopo, è cominciata a scendere tanta pioggia quanta non se ne vedeva da almeno un anno e mezzo. In alcune località montane la stessa pioggia dell'intero 2022. E sulle falde superficiali l'effetto già si vede.Una buona notizia per l'agricoltura che proprio da queste falde si approvvigiona per bagnare i campi. Ma anche sul fronte dell'acqua per gli usi domestici ora - secondo Smat - la situazione è più rassicurante.