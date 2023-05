Un morto e un ferito per un frontale sulla statale 34 del Lago Maggiore

Scontro frontale tra due vetture questa sera, alle 19

circa, sulla statale 34 del Lago Maggiore nel comune di Ghiffa. Sulle auto

viaggiavano solo i conducenti. Nel violento impatto una delle due auto si e'

cappottata. Uno dei due automobilisti e' morto sul colpo, l'altro e' stato

trasportato in gravissime condizioni in ospedale a Verbania Sul posto i

Carabinieri di Verbania unitamente al 118, Vigili del Fuoco, e con il supporto

di personale della Polizia di Stato, Al momento la strada e' chiusa al traffico

per le operazioni di soccorso in atto e per ricostruire la dinamica

dell'incidente.