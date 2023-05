Un murales per ricordare David Sassoli. L'opera al convitto Carlo Alberto

Un murales per ricordare David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo, morto appena un anno fa. L'opera è stata inaugurata al convitto nazionale Carlo Alberto di Novara. Per l'occasione si è riunito un migliaio di alunni tra elementari, medie e superiori nell’ambito della giornata dell’Europa. Ragazze e ragazzi hanno cantato insieme l'Inno alla gioia di Beethoven, inno ufficiale della Ue. Sono state anche consegnate borse di studio a nove studenti.