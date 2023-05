Un nuovo collegamento fra la stazione di via Nizza e il Lingotto

Un nuovo collegamento diretto fra la stazione Lingotto e via Nizza. E' stato inaugurato il nuovo passaggio ciclopedonale che porta dallo scalo ferroviario, attraverso un primo tratto di sottopasso, al nuovo grattacielo della Regione Piemonte, dove lavorano attualmente 800 persone, che saranno mille a fine settima, per completare poi il trasferimento di tutto il personale per l'estate.

“Con questa apertura - ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio - si agevola e migliora la possibilita di trasferimento pedonale dalla stazione al grattacielo, favorendo così l'utilizzo dei mezzi pubblici”.

“Si sta completando a passi veloci - ha aggiunto il sindaco, Stefano Lo Russo - un disegno urbano che ha l'ambizione di costruire un distretto nella parte sud della città connesso a funzioni importanti. Questo passaggio, in ottica di un piano urbano che punta sul trasporto pubblico, cambia la prospettiva di accessibilità di Torino”

All'inaugurazione era presente anche Rfi, con Daniele Mari, direttore territoriale, che ha posto l'accento sull'importanza della diversificazione dell'utilizzo del mezzo pubblico.