Un secolo di Lingotto tra industria, commercio e cultura

Compie cento anni la ex fabbrica del Lingotto, per sessant'anni casa della Fiat. Per celebrare il primo secolo di vita del più noto edificio industriale italiano il Salone del Libro, la Città di Torino, il complesso del Lingotto rappresentato dal suo presidente Benedetto Camerana e la Pinacoteca Agnelli hanno preparato un programma di attività nei giorni del Salone del Libro. La gigantesca fabbrica del Lingotto, progettata da Giacomo Mattè Trucco su una superficie di 150.000 metri quadrati, sormontata dalla celebre pista in cemento armato con curve paraboliche, fu inaugurata il 22 maggio 1923 dal re d'Italia Vittorio Emanule III e dal senatore Giovanni Agnelli. Ha chiuso i battenti nel 1983. Dieci anni dopo è stata riaperta con un concorso internazionale e ora è la casa del Salone del Libro.

"In programma un grande convegno sulla storia del Lingotto, una serie di incontri sull'impatto economico, sociale e culturale della fabbrica, e visite guidate per le scuole e i cittadini", ha spiegato Paolo Verri che coordina il progetto Lingotto 2023. Il progetto è realizzato in collaborazione con la circoscrizione 8 della Città di Torino, presieduta da Massimiliano Miano.