Una spesa sospesa da Poirino per l'Emilia

Da Poirino, nel torinese, per Cervia, in Emila. E' partita un'altra gara di solidarietà per le popolazioni alluvionate: l'idea è dell'Associazione Api di Carta. I beni acquistati on line, non deperibili, saranno consegnati alla cooperativa sociale San Vitale di Cervia che sta lavorando da questi giorni con 150 mila volontari per consegnare ogni giorno 300 pasti a 29mila persone.

La presidente di Api di Carta, Chiara Pelassa, ha spiegato i dettagli dell’iniziativa: "Acquistando dal nostro account, i beni vanno direttamente a loro aiutandoli a garantire 300 pasti al giorno. E domenica 28 maggio andremo a Cervia con un furgone a consegnare direttamente loro un carico di prodotti per la pulizia, biancheria, igiene e indumenti intimi per bambini».

Api di Carta è una delle associazioni più attive sul territorio, con cui abbiamo già avuto occasione di collaborare in occasione di altre emergenze per alluvioni in Africa e nell’accoglienza della prima ondata di profughi dall’Ucraina al Piemonte nel marzo 2022, cui hanno dato pronta sistemazione.