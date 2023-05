Terribile episodio avvenuto in un giardinetto pubblico in pieno giorno.

Un uomo di 77 anni, italiano, è stato arrestato dagli agenti di Polizia per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante della presenza di alcuni bambini nel luogo in cui si trovava. L'anziano ha anche dei precedenti. L'episodio è avvenuto ai giardinetti Borsalino.

E' stata una mamma a telefonare al 112 e a proteggere i bimbi fino all'arrivo degli agenti.