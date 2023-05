Urne aperte dalle 7, quasi 200mila piemontesi scelgono il nuovo sindaco. Come si vota

E' il Torinese a registrare il maggior numero di Comuni al voto in queste Amministrative 2023, con 17 Consigli comunali da rinnovare. Segue il Cuneese con 13, il Vercellese con 12, l'Astigiano con 7, il Verbano con 6, il Biellese e il Novarese rispettivamente con 3 comuni ciascuno.

Nessun capoluogo di provincia è interessato da questa tornata. I comuni più popolosi sono nella provincia di Torino, Ivrea, Orbassano e Pianezza. E nell'Alessandrino, Novi Ligure. In questi quattro comuni se il sindaco non sarà eletto al primo turno si andrà al ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio.

E' Castelmagno, invece, il Comune più piccolo al voto, con i suoi 53 abitanti.

COME SI VOTA

La legge elettorale per le amministrative, disciplinata dal Testo Unico per gli Enti locali (Tuel), prevede due diverse modalità di voto in base al numero di abitanti.

I Comuni con una popolazione che supera i 15mila cittadini (come a Ivrea, Orbassano, Pianezza e Novi Ligure) seguono un sistema di tipo maggioritario con possibilità di ballottaggio.

I Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15mila votano sempre con sistema maggioritario ma in un unico turno. Il processo elettorale prevede contestualmente sia l'elezione del sindaco, che nominerà successivamente la sua Giunta, che quella del Consiglio.

LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E’ eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

LE PREFERENZE