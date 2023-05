Valditara: "La mia non è una scuola gentiliana"

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, parla a Novi Ligure: “La proposta che faccio è di una scuola radicalmente diversa rispetto a quella gentiliana. E' una scuola costituzionale, che punta a valorizzare i talenti di ciascuno, venire incontro ai bisogni, alle abilità, ai talenti”. Il riferimento è a Giovanni Gentile, il filosofo idealista padre della riforma della scuola del 1923, agli albori del Fascismo. Duro attacco alla segretaria del PD: "La scuola democratica è la nostra scuola, la scuola che personalizza. Il PD, con la segretaria Schlein, non l'ha capito e deve approfondire. Purtroppo, se loro ragionano per slogan, posso fare nulla. Si confrontino con quello che diciamo, con le nostre circolari, con le nostre iniziative". L'intervento a margine di un appuntamento elettorale al Museo dei campionissimi di Novi

Ligure (Alessandria).

Scuola e merito

"E' stato un confronto bello. Ho apprezzato entusiasmo, competenza, docenti, dirigenti e realtà molto ben organizzate, studenti eccezionali. Licei e istruzione tecnica-professionale sono entrambi percorsi formativi che portano a una realizzazione importante. Così come l'indirizzo enogastronomico, con le aziende che rincorrono addirittura i ragazzi prima del diploma. La scuola deve essere una grande comunità, in cui il valore della serenità è elemento cardine. Anche l'assicurazione per studenti e personale ha sanato una discriminazione che penalizzava i lavoratori della scuola. Anche il mondo delle imprese deve dare il proprio contributo. Imprese che hanno straordinario bisogno di queste competenze: è importante il privato faccia la propria parte come la farà il Governo". Si è parlato anche parlato di merito. "Significa - ha spiegato - valorizzare i talenti di ciascun ragazzo. Sono convinto esistano tante diverse intelligenze, tante diverse abilità e ognuna dev'essere valorizzata al massimo. Da qui l'importanza del tutor con la funzione di personalizzare e adeguare di più la formazione a bisogni, fragilità, potenzialità".