Vercelli, il punto sui lavori al pronto soccorso: finiranno a gennaio

Sono stati presentati oggi all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli i lavori di ampliamento del pronto soccorso, che hanno permesso di aggiungere agli ambienti già esistenti ulteriori 300 metri quadrati di superficie. Lo scopo dell'intervento, è stato spiegato dalla direzione generale dell'Asl, è di garantire più spazi, più comfort e più sicurezza

alle persone che si rivolgono al pronto soccorso, oltre che agli operatori che lavorano all'interno; oltre a questo, ha evidenziato il direttore del Dea di Vercelli, Aldo Tua, "nel

caso malaugurato ci sia ancora necessità, riusciremo anche a separare meglio i percorsi di pazienti positivi ad una malattia infettiva dai pazienti negativi. L'ampliamento del pronto soccorso non prevede in contemporanea un aumento dei posti letto, ma permetterà una migliore gestione della persona che si presenta da noi per qualsiasi necessità".

Il costo totale dell'intervento è stato di 1,7 milioni di euro, di cui 142mila di fondi propri dell'Asl e 1,6 di fondi Arcuri e del ministero delle Infrastrutture. I lavori sono stati avviati il 21 aprile 2021, e terminati a gennaio.