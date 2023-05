Viaggio a Mauthausen, dove morirono metà dei piemontesi deportati

La stanza dove usciva il gas per uccidere i deportati

Viaggio studio in Austria

14 studenti piemontesi delle scuole di secondo grado che hanno vinto il concorso hanno partecipato al viaggio didattico in Austria, per visitare il campo di concentramento di Mauthausen, dove morirono, uccisi, metà dei piemontesi deportati per motivi ideologiche-politiche.

Il Progetto di Storia Contemporanea è giunta alla 42edizione e si articolava in tre elaborati: uno sulla marcia su Roma del ‘22 e sulla strage di Torino del 18 dicembre 1922, con una riflessione sulla violenza in Europa; un secondo sull’attuale guerra ucraino-russa; il terzo il clima e l'emergenza ambientale.

Chi ha vinto, e quest'anno è toccato ai ragazzi dell'Einaip di Torino ( Centro Formazione professionale), dell' Apro di Alba, dell'Istituto Learvi di Casale Monferrato, dell'Istituto Natta di Rivoli, del Liceo Margherita di Torino, dell'Istituto D'Adda di Varallo, sono partiti per un viaggio di tre giorni in Austria; un viaggio studio per vedere i luoghi dove si è consumata la deportazione di migliaia di italiani ed ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale, e il regima nazi-fascista.

Forse non tutti lo sanno, ma il campo Mauthausen e quello di Gusen, una sorta di sottocampo, erano gli unici Lager classificati di categoria III, ovvero per “detenuti difficili da recuperare”, costretti a condizioni di reclusione difficilissime. Furono 128 mila le persone che vi morirono.

I deportati italiani furono 6 mila, ve ne transitarono 200 mila, ne morirono oltre la metà, 120 mila, 30 mila ebrei, dei deportati piemontesi per ragioni politiche oltre la metà.

Da notare che oggi il campo di Mauthausen è rimasto pressoché come allora, è come si presentava il giorno della Liberazione il 5 maggio del 1945.

La cerimonia di consegna dei premi agli studenti si terrà il 22 maggio al Salone del Libro (Arena Piemonte).