Viaggio al Parlamento Europeo, sono tornati gli studenti piemontesi

Clima e politica, come agisce l'Europa per i cittadini? Fa abbastanza? E come potrebbe migliorare? Due temi da svolgere in modo autonomo oppure di gruppo. Era il concorso “Diventare cittadini europei”, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte con la Consulta Regionale Europea.

I vincitori, studenti delle classi di scuola di II grado, si sono aggiudicati un viaggio a Bruxelles sui luoghi della politica comunitaria. Hanno visitato il Parlamento Europeo e Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, dove sono ospitati gli uffici di tutti i membri della Commissione e i loro Gabinetti, e l'Ufficio del Presidente

Gli studenti appartengono al Volta di Alessandria, al Leardi e al Balbo di Casale Monferrato, del Majorana di Torino, dell'Einaudi e di L. Da Vinci di Alba, del Bonelli di Cuneo, il liceo Berti di Torino, l'Alfieri di Asti, il Peano di Tortona, partiranno per Bruxelles, con una delegazione della Consulta Regionale Europa che ha sede nel Consiglio regionale piemontese.

Il concorso esiste dal 1983, promosso dalla Consulta Regionale Europa con l'Istituto Universitario di Studi Europei; quest'anno da tutte le scuole superiori di II grado sono arrivati oltre duecento elaboratori, anche in forma di video.

Ora che sono tornati, vi facciamo vedere le foto ricordo che hanno realizzati sul posto.