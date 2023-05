Viaggio sul fronte orientale, per non dimenticare gli orrori delle guerre

Viaggio studio di tre giorni a Trieste, e sul confine orientale italiano, per una quindicina di studenti tra i 16 e i 18 anni, che hanno aderito a un progetto didattico del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte.

Ad accompagnarli anche la Professoressa Antonella Ferraris dell'Istituto Storico della Resistenza di Alessandria.

Gli studenti, che provengono dagli Istituti Tecnici Industriali Fauser di Novara, Artom di Canelli, Asti, e Cavour-Lanino di Vercelli, hanno visitato i luoghi dei fatti accaduti durante il cossiddetto Secolo Breve, nella città stretta tra il Carso e il mare.

La delegazione piemontese ha visitato a Trieste, la Risiera San Sabba, nel 1913, stabilimento per la pilatura del riso, utilizzato dopo l'8 settembre del 1943 dai nazisti come campo di prigionia e di smistamento dei deportati diretti in Germania e in Polonia, oltre che come unico campo di sterminio nazista in territorio italiano.

Gli studenti sono stati alla Foiba di Basovizza, tra Italia e Slovenia, pozzo minerario usato dalle truppe jugoslave del regime totalitario comunista di Tito per uccidere migliaia di italiani i cui corpi, tra il 1943 e il 1945, furono occultati in quelle strette lingue di terra, dette Foibe.

Ultima tappa è stato il Sacrario di Redipuglia, cimitero monumentale in provincia di Gorizia, dedicato alla memoria di oltre centomila soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Prossimo a questo è un parco commemorativo di oltre cento ettari che comprende una parte del Carso Triestino, teatro di durissime battaglie nella seconda guerra mondiale.

Primo video: Federica Fontana, studentessa, Istituto Cavour-Lanino di Vercelli

Secondo video: Nicolò Moiso, studente, Istituto Artom di Canelli (Asti)

Terzo video: Prof. Antonella Ferraris, Istituto Storico della Resistenza - Alessandria

Quarto video: Alessandro Ferrarini, studente, Istituto Fauser di Novara