Chicchi grandi come noci tra Torino e Ivrea. Danni a Caluso

Un forte temporale si è abbattuto nel torinese durante la notte. In particolare, un intenso nucleo temporalesco ha colpito la zona tra il centro dl capoluogo, San Mauro e fino a Chivasso, mentre un altro ha interessato la zona di Biella e Ivrea. Un’intensa grandinata ha imbiancato la tangenziale Nord di Torino, all’uscita per Caselle, ricomprendo il manto stradale e creando difficoltà alla circolazione e qualche tamponamento senza gravi conseguenze. Sono caduti 15mm di pioggia a Torino, in particolare nella zona nord della città. Forti disagi per la grandinata anche a Caluso, nel Torinese, dove sono stati un'ottantina gli intervenit dei vigili del fuoco nella notte, a causa degli alberi caduto e dei tetti scoperchiati per il forte vento. Ancora più ingenti gli accumuli di grandine sulle strade a Ivrea, associati all’altro nucleo temporalesco.