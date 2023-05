Violenza sessuale sul figlio minorenne, dopo la condanna 60enne arrestato dai carabinieri

Una serie di episodi di violenza sessuale ai danni del figlio, minorenne all'epoca dei fatti: per questo reato un sessantenne residente nel Verbano è stato arrestato dai carabinieri di Stresa. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Verbania.

I fatti contestati risalgono al 2016. L'uomo era stato denunciato e processato in primo grado. Ora nel secondo grado di giudizio è stato nuovamente giudicato colpevole e condannato a 4 anni di reclusione per quei fatti. I carabinieri di Stresa lo hanno arrestato e accompagnato in carcere a Verbania.