Virtus Bologna troppo forte, Bertram Tortona perde di 30 punti

Una sconfitta netta, di trenta punti, contro una Virtus Segafredo Bologna con percentuali di tiro superiori al 70 per cento. La Bertram Yachts Tortona in gara 2 delle semifinali scudetto perde a Bologna (108-78). Una serata negativa anche per l'infortunio l'infortunio al piede di Christon. Ora la sfida di venerdì a Casale Monferrato diventa davvero l'ultima spiaggia per la squadra piemontese.

L'illusione nei primi minuti

Eppure i primi minuti illudono. Anche perché Hunt firma il +7, prima che Belinelli (9 punti) scuota la Segafredo con la bomba del 10-14. Il gioco dei cambi ha messo a nudo le differenze di roster in una maniera impietosa. Mickey prima, Abass dopo hanno giocato splendide sequenze realizzative personali, la squadra di Ramondino è andata in affanno e non è più risalita. Sul finire del quarto,la Virtus alza nettamente il ritmo, facendo sentire i muscoli di Ojeleye e Mickey (20 punti e 8 rimbalzi) sotto canestro e sigillando un 9-0 di parziale che permette il sorpasso sul 23-20 dopo 10’ di partita.

Lo show di Mickey

Il momento d’oro della Segafredo prosegue nel secondo periodo, quando Mickey continua nel suo show nei pressi del ferro e Abass (15 punti) schiaccia facile in contropiede. Il 14-0 di break viene interrotto da un jumper di Candi (7 punti e 4 assist) e poi il solo Severini – ancora da tre punti – non riesce ad arginare la mobilità di Mickey e la precisione di Abass da oltre l’arco, frutto del magistrale playmaking di Teodosic (36-25). Al termine del tempo, Hunt si fa ancora valere in penetrazione ma Hackett gli risponde sonoramente dal post-basso e con l’incursione a fil di sirena del 55-40.

La Virtus dilaga

Nella ripresa, Jaiteh capitalizza le circolazioni di palla virtussine ma Macura, Christon e Daum non mollano di un centimetro e da oltre l’arco si fanno trovare pronti per il 61-49. Dal post-basso, tuttavia, la Segafredo non perdona con Hackett e Abass, con quest’ultimo autore del canestro e fallo del +15 che costringe Macura alla panchina per aver commesso il suo quarto fallo personale (67-52). Negli ultimi 10’ di partita, si svuotano le panchine, Mickey e Hunt rimpinguano i loro tabellini, Macura e Ojeleye fanno lo stesso e poi anche Belinelli mette la firma sul largo successo bianconero per 108-78.





I tabellini

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Mickey 20, Ojeleye 15, Teodosic 5, Abass 15, Mannion 2, Belinelli 9, Jaiteh 11, Shengelia 8, Hackett 12, Camara, Cordinier 11. Allenatore: Scariolo. BERTRAM YAHCTS DERTHONA TORTONA: Christon 5, Hunt 15, Candi 7, Severini 9, Daum 17, Radosevic 3, Mortellaro ne, Tavernelli 2, Filloy, Cain 4, Macura 16, Filoni. Allenatore: Ramondino. ARBITRI: Mazzoni, Lo Guzzo, Borgo. NOTE: parziali 23-20, 55-40, 80-58. Tiri liberi: Bologna 18/23, Tortona 7/7. Usciti per cinque falli: nessuno.