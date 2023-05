Volley A1 femminile. Vittoria per 3 a 2 di Fenera Chieri su Busto Arsizio. In realtà si tratta di un match ininfluente dal punto di vista agonistico, perché la squadra è già qualificata per il torneo europeo Coppa Cev in virtù della vittoria di Conegliano contro Novara nelle semifinali Scudetto.

Il commento della capitana Kaja Grobelna, “è stata una stagione bellissima. Vogliamo goderci questi ultimi momenti insieme per festeggiare quello che abbiamo fatto durante l’anno”.