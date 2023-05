Volo incubo, 12 ore da Praga a Torino

Il maltempo di sabato 27 ha avuto pesanti ripercussioni sui voli aerei in arrivo e partenza dallo scalo torinese. La grandine caduta anche a Caselle e all'aeroporto ha causato il dirottamento di voli su altre città. In particolare, secondo quanto comunicato da Sagat, nello scalo Sandro Pertini 7 voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali, sei voli in partenza sono stati cancellati, mentre altri sono partiti nella mattinata di domenica.

Un volo ha avuto un destinato turbolento. E' il caso del Ryanair partito da Praga alle 19 e dirottato a Genova. I passeggeri hanno poi raggiunto Torino a bordo di un bus, messo a disposizione dalla compagnia aerea. Il rientro dalla capitale delle Repubblica Ceca sarebbe stato ulteriormente allungato per la foratura di una gomma del pullman. "Il viaggio Praga-Torino è durato così 12 ore e solo questa mattina alle 7 - raccontano alcuni testimoni - abbiamo potuto fare rientro a casa".