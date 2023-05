Zerocalcare difende Askatasuna: "Agghiacciante trattare il dissenso come associazione a delinquere"

“ Mi sembra agghiacciante e mi fa paura l'idea che la critica politica o la manifestazione di dissenso possano essere trattate neanche più come un problema di ordine pubblico, ma addirittura, come in questo caso, di associazione a delinquere ”. A parlare, fuori da un'aula del Palagiustizia di Torino subito dopo la sua deposizione come testimone, è il fumettista Zerocalcare , all'anagrafe Michele Rech. L'artista e attivista romano è stato chiamato a testimoniare dalle difese nel processo a carico di alcuni esponenti del centro sociale torinese Askatasuna , accusati da un'inchiesta della procura di Torino e della Digos di costituire un'associazione a delinquere.

La difesa

“È un posto che io conosco da vent’anni - ha detto ai cronisti Zerocalcare, che da anni frequenta e sostiene le iniziative di Askatasuna - a cui riconosco un ruolo gigantesco dal punto di vista culturale non solo per la città di Torino ma per questo Paese, e anche per quello che ha dato a me come possibilità di fare il mio lavoro. È uno spazio in cui anche persone che non hanno i mezzi economici possono frequentare proiezioni di film, presentazioni di libri, doposcuola per i ragazzini, accesso allo sport a prezzi popolari. Sono risorse sia per la vita di tutti i giorni sia per la vivacità culturale di una città”.

L'accusa

Non la pensa così la Procura, che con l'aggiunto Emilio Gatti e la PM Manuela Pedrotta ha indagato 28 esponenti della realtà di corso Regina Margherita, 16 dei quali accusati di associazione per delinquere. Per l'accusa, sarebbero loro i registi delle principali manifestazioni violente degli ultimi anni sul territorio, soprattutto quelle contro la Tav in Val di Susa.