Zerocalcare supertestimone al processo Askatasuna - No Tav

Testimone d’eccezione oggi al Palazzo di giustizia di Torino al processo per associazione a delinquere nei confronti di alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna. Le difese di alcuni imputati hanno chiamato a testimoniare Michele Rech, in arte Zerocalcare, noto fumettista romano da tempo legato ad Askatasuna. Obiettivo della sua deposizione sarà quello di per raccontare il centro sociale come “luogo di ritrovo per attività sociali, ricreative e culturali”.

Il processo vede imputate 28 persone, 16 delle quali accusate di associazione a delinquere. Secondo le ricostruzioni della procura di Torino, con i Pm Manuela Pedrotta ed Emilio Gatti, che hanno condotto le indagini con la Digos della Questura di Torino, Askatasuna avrebbe avuto la regia delle principali mobilitazioni violente organizzate sul territorio. Una settantina gli episodi contestati: la maggior parte in Val di Susa durante le manifestazioni degli ultimi anni contro l'alta velocità Torino-Lione, altri a Torino.