A Nichelino il primo protocollo per l'inclusione LGBT

Il Comune di Nichelino ha firmato un protocollo operativo per il contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone LGBT. Il protocollo introdurrà il registro di genere che servirà ad attivare la carriera alias, ma non solo, servizi pubblici genderless, consentire operazioni di voto con la divisione per nome anziché per sesso ai seggi elettorali, revisione completa di tutta la modulistica e la formazione costante per cittadinanza, dipendenti, personale di polizia e scuole. Tutto questo coordinato con l’Azienda sanitaria locale, la Città metropolitana, la Polizia municipale, i Carabinieri e le scuole. Un protocollo d’intesa unico in Italia.



servizio di Maria Valeria Vendemmia, montaggio Enrica Politano