80 mila multe per aver superato la striscia o sbagliato la corsia all'incrocio. 14 mila per il rosso

Il consiglio comunale di Torino ha discusso sulle multe dei semafori T-red ed è emerso che solo una minima parte delle quasi centomila multe sono per passaggi con il rosso.

L'assessore Chiara Foglietta ha letto la relazione del comandante dei vigili urbani di Torino, Roberto Mangiardi: le sanzioni per il passaggio con il rosso nel 2022 sono state 14.569, mentre quelle per il superamento della linea di arresto e per l’errata percorrenza di corsia di marcia con superamento dell’intersezione con il semaforo rosso sono state ben 78.779. Insomma la grande maggioranza dei multati sono automobilisti che hanno superato la striscia senza impegnare l'incrocio oppure con il semaforo verde hanno proseguito sulla strada senza svoltare come imponeva la freccia.

Ciò significa che quattro conducenti su cinque multati (l’82% del totale) non hanno bruciato il semaforo rosso.

A sollevare il caso è stato il consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao: «Su oltre 93multe multe fatte con i T-red, solo il 15% è per semaforo rosso, le altre riguardano infrazioni per il superamento linea e lo sbaglio di corsia, un dato inquietante considerando la volontà di prevenzione e non di far cassa» sottolinea il consigliere di Torino Bellissima.

Lo stesso consigliere ha ricordato che il giallo durare almeno per 5 secondi. «Abbiamo già chiesto a Iren di allungare i tempi dei gialli su tutti gli impianti semaforici della città. Solleciteremo nuovamente l’intervento» ha risposto l’assessore alla Viabilità, Chiara Foglietta, riconoscendo quindi la durata troppo brese.

L'assessore Foglietta ha invece negato che le telecamere ai semafori servano a “fare cassa”: «I T-red puntano solo a evitare incidenti gravi e gravissimi e non ad altro» ha dichiarato rispondendo allìinterrogazione.