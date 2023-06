A Giampiero Boniperti e Giorgio Ferrini intitolate due vie di Torino

Torino ha deciso di dedicare due vie a due bandiere del calcio torinese: Giorgio Ferrini e Giampiero Boniperti, durante la loro carriera calcistica capitani rispettivamente del Torino e della Juventus.

La decisione di costituire il distretto toponomastico dello sport non è l'unica decisione della commissione, infatti è stato anche deciso di intitolare all’astrofisica Margherita Hack il giardino di via Fagnano angolo via Avellino della Circoscrizione 4.

A Maria Milano sarà intitolata la pista ciclabile di lungo Dora Napoli-Firenze nel tratto corso Principe Oddone-corso Novara; ad Ada Rossi sarà intitolato il giardino di via Benevento di fronte alla “RSA Piccola Mole” in Lungo Po Antonelli 59/12; una targa commemorativa ricorderà Ignazio Vian in corso Vinzaglio all’incrocio con via Cernaia in prossimità del cippo che ricorda il sacrificio di Vian stesso e dei patrioti impiccati dai nazifascisti il 22 luglio del 1944.

Entrambe le vie faranno parte del nuovo distretto toponomastico dello sport di strada del Villaretto, distretto che nasce nella Circoscrizione 6 del capoluogo piemontese. Questo nuovo distretto, oltre che alle due vie dedicate a Ferrini e Boniperti, comprenderà anche una piazza in memoria di Luca Colosimo (arbitro trentenne scomparso nel 2015 a causa di un incidente stradale).