A Groscavallo un viaggio indietro di 120 anni per rievocare la belle époque

Era il 1903 quando, subito dopo San Giovanni, i signori torinesi lasciavano la città per la villeggiatura estiva. In molti si trasferivano in Val Grande di Lanzo. Oggi quell'epoca prende di nuovo vita grazie a dei veri e propri rievocatori che presentano alcune scene in abiti d'epoca.

I tableaux vivant in scena nel giardino della Villa Pipino di Bonzo, residenza montana ottocentesca. La riapertura delle dimore, gli svaghi, le letture, le gite, la moda dell’epoca delle signore e dei signori che salivano in montagna per godere dell’aria buona e per dilettarsi nella pittura.

Si può anche giocare: in particolare volano e croquet, così come risulta nelle molte fotografie d’epoca a disposizione. Con i signori villeggianti dialoga una rappresentanza di gruppi storici , che partecipano in abito d’epoca, ricreando alcune scene di vita popolare e contadina. Quelli della filatura della lana, per esempio, intrattengono i visitatori con narrazioni storiche della Val Grande di Lanzo.

All’evento anche l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, con tre allievi pittori, sempre in abito d’epoca, che immortalano la giornata in opere d’arte. E' anche possibile anche partecipare a un workshop di pittura en plein air, organizzato e gestito da Coopculture. A scelta, ad olio o ad acquerello, aperto a tutti, anche ai principianti.