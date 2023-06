A Tina Eliassi-Rad il premio Lagrange- Fondazione Crt

Annunciata la vincitrice del Premio Lagrange – Fondazione CRT, il massimo riconoscimento internazionale per la Scienza dei Sistemi complessi e dei Dati, istituito e finanziato dalla Fondazione CRT e coordinato dalla Fondazione ISI - Istituto per l'Interscambio Scientifico, con sede a Torino.

Fondazione CRT e Fondazione ISI premiano da 15 anni ricercatori e personalità scientifiche che si distinguono per l'eccellenza negli studi della complessità: economisti, fisici, biologi, epidemiologi di levatura internazionale che hanno dato un fondamentale impulso alla collaborazione multidisciplinare e alla ricerca applicata alle questioni centrali per uno sviluppo equo e sostenibile.

La vincitrice nominata per l’anno 2023 è Tina Eliassi-Rad, Professoressa di Computer Science alla Northeastern University di Boston, membro dell’Institute for Experiential

AI e docente esterno presso il Santa Fe Institute. Le sue ricerche analizzano a fondo gli scenari evolutivi dell’intelligenza artificiale e gli impatti di scienza e tecnologia sulla

società.

Il lavoro della Prof.ssa Tina Eliassi-Rad sulle ricerche personalizzate in rete, l’etica degli algoritmi, la Network Science e il Machine Learning ha favorito lo sviluppo di molteplici applicazioni pratiche sia nel mondo privato sia nelle agenzie governative attive contro le frodi, il cybercrime, la ricerca di nuovi trattamenti terapeutici e il data mining applicato alla tutela della democrazia e del dialogo in rete.

La docente, iraniana d’origine ma americana d’adozione, sostiene che l’AI, come molti altri sistemi complessi, per poter supportare l’umanità nel suo progresso, debba essere considerata, e soprattutto gestita, con un approccio multidisciplinare, guardando agli algoritmi non come parte di un ecosistema chiuso, bensì come un modello accessibile ed eticamente sostenibile.

La Prof.ssa Eliassi-Rad nel 2021 è stata nominata tra le 100 donne più influenti nell’Etica dell’Intelligenza Artificiale dall’organizzazione internazionale Women in AI Ethics™