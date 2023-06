Abiti in ferro e cristallo. Domani a Villa Sassi sfilano i giovani stilisti

Torna, per l’ottavo anno consecutivo, la Torino Fashion Week, l’appuntamento annuale con la moda indipendente torinese e internazionale organizzata da TModa con il supporto di CNA Torino e il sostegno della Camera di commercio di Torino.

Quest’anno la sfilata “Made in Italy” di CNA Federmoda, si terrà mercoledì 28 giugno a Villa Sassi. Location confermata, quindi, per il secondo anno consecutivo, ma nuova formula per la passerella che vedrà proprio in questa edizione battere alcuni record : ci saranno ben quattordici uscite, mai così tante. Calcheranno la catwalk le stiliste più giovani della storia della Tfw, due studentesse patrocinate dall’Istituto Passoni di Torino; saranno protagonisti abiti realizzati in materiali non convenzionali come il cristallo acrilico e il ferro lavorati a mano.

Molte le stiliste emergenti selezionate da CNA Federmoda che creano abiti con le tecniche più diverse: la sartoria tradizionale, le lavorazioni ai ferri e all’uncinetto, ma anche i nuovi materiali, di frontiera, che consentono di dare forma a veri e propri abiti scultura al confine con il mondo dell’arte.

Più spazio verrà infine dato ai giovani e al mondo della formazione, pubblica e privata, che rappresenta il futuro della moda torinese e italiana e testimonia nei fatti il crescente interesse delle nuove generazioni verso un mestiere antico.