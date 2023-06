Aceri di corso Belgio, dietrofront del Comune

27 aceri da abbattere sui 242 previsti dal piano tagli e sostituzione con tigli di media dimensione ( e non più giovani peri cinesi ).

Dopo le proteste di ieri, con blocco di corso Belgio per qualche ora e affollato presidio di residenti, è tregua tra il comitato di protesta e il Comune di Torino.

L'assessore al verde pubblico Francesco Tresso ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di trasformare Vanchiglietta in una piccola Valsusa, con chiaro riferimento alle proteste No Tav, e ha richiamato gli operai che avrebbero dovuto iniziare le operazioni di taglio degli aceri. Aceri che, secondo gli stessi agronomi del Comune, pur essendo quasi alla fine del ciclo di vita, non sarebbero in cattive condizioni di salute.

La mediazione si è trovata sui tempi: gli aceri non saranno sostituiti tutti insieme- come da previsione per usufruire dei finanziamenti europei- ma in modo graduale e ricorrendo a un diverso capitolo finanziario. I fondi di React EU, che sarebbero serviti per l'operazione su corso Belgio, saranno trasferiti su un altro cantiere.