Addio a Paolo Annibaldi

Paolo Annibaldi si è spento a 85 anni a Torino. I suoi funerali saranno celebrati martedì 6 giugno alle 14.30 nella Chiesa di San Massimo.

Con il fratello Cesare aveva fatto parte del management Fiat targato Romiti, sotto la presidenza di Gianni Agnelli, per diversi anni. Per oltre 35 anni in Fiat, dove era entrato nel 1967, aveva ricoperto molti incarichi: dalle relazioni industriali alle relazioni esterne ai rapporti associativi fino alla presidenza di Fiat Iberica. Era stato anche direttore generale di Confindustria.