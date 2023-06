Ritardo di 4 ore sul volo Torino - Lamezia Terme, disagi per i passeggeri

Volo in ritardo per ore da Torino e Cuneo, cosa fare

Ieri i passeggeri di un volo in partenza da Torino Caselle con destinazione Lamezia Terme hanno fatto i conti con una partenza ritardata di diverse ore. Una circostanza spiacevole per i passeggeri che tuttavia possono verificare l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004

I dettagli legati a quanto previsto dal regolamento comunitario 261/04 sono diffusi da Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, sottoposta al controllo del Ministero dei Trasporti. Nel vademecum dedicato l'ente comunica ciò che è previsto a tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo su voli di linea, charter, low cost, in partenza da un aeroporto comunitario, in partenza da uno scalo extra-UE con arrivo nell'Unione, salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Volo in ritardo, la compensazione pecuniaria

In caso di negato imbarco deciso dalla compagnia per motivi operativi il passeggero ha diritto almeno a 250 euro di compensazione pecuniaria per voli intracomunitari fino a 1500 chilometri, cifra che può arrivare a 600 euro se si tratta di voli internazionali superiori a 3500 chilometri, il tutto oltre al rimborso del volo o del tratto non effettuato. La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50 per cento in caso al passeggero venga offerto un volo alternativo il cui orario d'arrivo non superi da due a quattro ore. Il denaro va pagato in contati, bonifico o, d'accordo con passeggero, con buoni di viaggio. Il passeggero ha diritto anche ad assistenza in logo per cibo, bevande, eventuale alloggio in albergo.

Volo in ritardo, niente compensazione in caso di maltempo

Tali condizioni sono le stesse in caso di cancellazione mentre nel caso di ritardo prolungato è prevista una forma d'assistenza legata a pasti e trasporti. Il diritto all'assistenza inizia a partire da 2 ore dopo l'orario previsto di partenza in caso di voli intra-Ue fino a 1500 chilometri alle 4 ore dei voli internazionali oltre 3500 chilometri. Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea del novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

E' opportuno ricordare che a compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali come ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi.

In caso si ritenesse di non aver ricevuto assistenza adeguata è possibile per i passeggeri presentare un reclamo in primo luogo alle compagnie aeree. Se dopo 6 settimane non si ottengono risposte adeguate ci si può rivolgere a Enac in Italia o analoghe organizzazioni in Europa. Le conclusioni degli accertamenti effettuati vengono comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea.