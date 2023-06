Aeroporto Castelle, fly zone da attacchi cybernetici

E' uno scalo aeroportuale di rilevanza strategica, Caselle, considerati i numerosi collegamenti verso destinazioni quali il sud Italia e le isole, il Marocco e Israele; con un network di voli nella stagione estiva in corso che comprende 50 destinazioni, 14 mete nazionali e 36 internazionali.

Per questo tra Sagat e Questura di Torino è stato siglato un accordo sulla sicurezza informatica. Obiettivo prevenire attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture IT dello scalo Sandro Pertini.

Il protocollo rientra nell'ambito delle Direttive impartite dal Ministero dell'Interno per potenziare le attività di prevenzione della criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con enti, operatori e amministrazioni.

Da Sagat sottolineano che lo scalo sta registrando un importante trend di crescita, dopo avere chiuso il 2022 con il record di traffico, 4.19 milioni di passeggeri, e un più 6% sul sul 2019, anno della pandemia, i primi mesi di quest'anno hanno fatto segnare un aumento dei volumi del 23 per cento sullo stesso periodo dell'anno scorso.

Ecco perché questo accordo è ancora più importante, per alzare gli standard di sicurezza cibernetica, affinché non vengano sottratti in modo indebito dati, attraverso dati informatici, e creare un know how strutturato e aggiornato rispetto le minacce più aggiornate.

Nel caso si verificassero sarà la Polizia Postale a intervenire con Sagat.

Soddisfazione è stata espressa da Andrea Andorno di Sagat che ha detto: “Con la crescita dello scalo aumentiamo l'impegno anche sulla sicurezza di tutto ciò che avviene in aeroporto”.

Manuela De Giorgi, Dirigente di Polizia Postale, ha aggiunto: “L'incremento dei cyberattacchi a livello nazionale e internazionale ci spenge sempre di più verso una maggiore sinergia nel comune obiettivo di mantenere la regolarità dei servizi di telecomunicazione e dei servizi offerti al pubblico”.