Agenti in ospedale. Sotto accusa la mensa del carcere Lorusso e Cutugno

Venerdì scorso una decina di agenti di polizia penitenziaria, in servizio al carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, dopo aver cenato nella mensa dell'istituto, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, per problemi derivanti da una probabile intossicazione alimentare. A denunciare l'episodio è il sindacato Osapp.

"Come organizzazione sindacale - spiega Osapp in una nota - chiediamo l'intervento di tutte le autorità affinché verifichino capillarmente sia le condizioni igieniche

di tutti i locali che soprattutto le modalità di conservazione del cibo per tutelare l'incolumità fisica di tutti gli

avventori".

Il sindacato inoltre "invita tutte le autorità competenti a recarsi a sorpresa e fruire, specie la sera, della cena al fine di appurare la qualità infima che viene somministrata nella

mensa obbligatoria di servizio al personale di Polizia

Penitenziaria".

L'Osapp chiede infine che vengano applicate alla ditta, dopo averne verificata la responsabilità, tutte le penalità previste dal contratto "per aver messo a repentaglio l'incolumità fisica di tutti gli avventori"