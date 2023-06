Al Carignano Torna Prato Inglese

Debutta al Carignano “La dodicesima notte,” l’ultima commedia giocosa di William Shakespeare. Torna così l'appuntamento con Prato inglese. Sere d’estate al Teatro Carignano, l’iniziativa che propone i capolavori shakespeariani in una delle cornici più suggestive della città.

Lo spettacolo estivo di quest’anno verrà diretta da Leo Muscato.

“La dodicesima notte,” composta intorno al 1600, ruota intorno al naufragio in Illiria dei gemelli Viola e Sebastiano e alle avventure scaturite dal travestimento maschile della fanciulla che, sotto il nome di Cesario, diventa paggio del duca Orsino e se ne innamora: è Viola la protagonista della pièce, con la sua spregiudicatezza e la capacità di affidarsi al caso e alla fortuna. Elegante e piena di grazia, la commedia trasporta lo spettatore in un’atmosfera magica e meravigliosa, in cui i contrasti si compongono armoniosamente.

Saranno in scena, in ordine alfabetico, Elena Aimone, Matteo Alì, Marta Cortellazzo Wiel, Fabrizio Costella, Alfonso De Vreese, Giordana Faggiano, Stefano Guerrieri, Celeste Gugliandolo, Mauro Parrinello, Martina Sammarco, Michele Schiano Di Cola, Valentina Spaletta Tavella, Alice Spisa.



Le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Alessandro Verazzi, il suono di Andrea Chenna. L’assistente alla regia è Marialuisa Bafunno.

Lo spettacolo, produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, sarà replicato fino a domenica 16 luglio 2023.