Al via da domani gli abbattimenti di aceri in corso Belgio

Prenderanno il via da domani le operazioni abbattimento degli alberi di corso Belgio a Torino, un'operazione contestata da un comitato popolare spontaneo dei residenti che hanno raccolto oltre 3700 firme con una petizione online. L'attività doveva iniziare il 12 giugno ma una trentina di residenti aveva presidiato l'albero destinato al primo taglio e così il tutto era stato rinviato. Ora alcuni cartelli indicano la ripresa per questa settimana.

Per questo motivo il comitato ha convocato un nuovo presidio tra corso Tortona e via Andorno per domani all'alba.

Il progetto del Comune prevede l'abbattimento di 242 aceri, da sostituire con 269 peri. Alcuni, fa sapere il Comune, sono malati, ma il problema è legato anche al passaggio dei tram, ostacolato dai rami degli alberi. Anche i parcheggi saranno razionalizzati e alla fine dell'attività gli attuali 302 parcheggi saranno ridotti a 294, ha spiegato l'assessore al Verde pubblico Francesco Tresso.

"Non fanno le potature da anni - ribatte Maurizio Stella, membro del comitato ed ex responsabile grandi ustionati del CTO -. Sarebbe meglio potare piuttosto che abbattere. Ci sono - dice - oltre 100 stalli vuoti di piante che negli anni sono state tagliate e non rimpiazzate. Li ho contati personalmente".

I lavori di corso Belgio sono finanziati con 600mila euro dai fondi React Eu Pon Metro, mentre altri 300mila sono stati spesi per sostituire le alberate in corso Umbria. E proprio quello, dice Stella, dimostra che il passaggio dei mezzi non è il problema: "Lì il tram non c'è".

Oltre al problema ambientale ("sugli alberi ci sono anche dei nidi e questo è il periodo della nidificazione") sorge poi un problema di salute: "Essendo stato per anni il direttore del centro ustionati, vi posso dire che la temperatura delle superfici aumenta di 10 gradi quando si toglie l'ombra. Gli alberi piantumati ci metteranno molti anni prima di raggiungere una performance buona come quella degli alberi che ci sono adesso".