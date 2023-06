Al via il processo per la strage di Rivarolo. Per l'accusa Tarabella premeditò gli omicidi

Ci è voluto un anno e mezzo di udienze preliminari per stabilire che Renzo Tarabella fosse in grado di stare in giudizio e fosse capace di intendere e di volere al momento della strage. Un anno e mezzo per arrivare a quello che per lui, oggi 85enne, è il primo vero appuntamento con la giustizia: l'inizio del processo di fronte alla Corte d’assise di Ivrea, la mattina del 20 giugno.

Saranno i giudici togati e popolari a dover mettere insieme i pezzi di quel 10 aprile 2021 quando nel suo appartamento di Rivarolo, nel Canavese, Tarabella sparò al figlio disabile Wilson e alla moglie Maria Grazia Valovatto, e poi, dopo averli aspettati per 12 ore, uccise anche i vicini e proprietari di casa Osvaldo Dighera e Liliana Heidempergher. All'arrivo dei carabinieri, con la stessa pistola - il cui porto d'armi era scaduto - si sparò al volto ma si salvò.

Dietro la strage, secondo le ricostruzioni, ci sarebbe stato il risentimento covato nei confronti di quella coppia di vicini, che in passato lo avevano anche aiutato con il figlio disabile. Poi, però, i coniughi Dighera erano diventati nonni e il tempo a loro disposizione si era ridotto. L'astio che Tarabella avrebbe provato verso di loro è stato considerato dall'accusa così profondo, da portare la pm Lea Lamonaca a contestargli l'aggravante della premeditazione.

Nella prima udienza del dibattimento era presente in aula la figlia dei Dighera, Francesca, costituitasi parte civile e difesa dall'avvocato Sergio Bersano. Non c'era invece Tarabella, che dopo un lungo periodo all'ospedale Molinette di Torino ora si trova in una comunità terapeutica.



