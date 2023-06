Al via la stagione dei cervi volanti, la loro presenza certifica la qualità dell'ambiente

Incontrarli nei nostri boschi non è più così frequente. Eppure la loro presenza è un bioindicatore importantissimo di salute dell'ecosistema. Sono i cervi volanti (Lucanus cervus) che vivono abitualmente dal livello del mare sino ai 1700 m s.l.m. in querceti, castagneti e faggete, dove sono presenti ceppaie e legno marcescente.

Specie in pericolo

Disboscamento, pulizia dei boschi e urbanizzazione sono le attività umane che li mettono in pericolo. Per questi motivi, il cervo volante è inserito nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ovvero quell'elenco che individua le specie la cui conservazione richiede l'istituzione di una Zona Speciale Conservazione. In Piemonte per esempio ve ne è una all'interno del Parco naturale della Collina di Superga dove la presenza viene monitorata. La stagione è in estate, tra giugno e agosto.

Nonostante la specie sia sotto tutela e ne sia proibito il prelievo, esistono collezionisti che vanno in cerca di quello che è il coleottero più grande d'Europa, mettendone ulteriormente a rischio l'esistenza.

Due specie in Piemonte

Oltre al Lucanus cervus in Piemonte è presente anche una specie affine, il Lucanus tetraodon, con cui il Lucanus cervus condivide gli habitat del lungofiume Ticino. A distinguerli, la posizione del dente interno delle mandibole e la diversa conformazione delle antenne.

Il Lucanus tetraodon è presente soprattutto lungo il corso piemontese del Fiume Ticino, in alcune località isolate della Lombardia, in Emilia-Romagna e nelle Regioni dell'Italia centrale e meridionale.



La vita del cervo volante

Il cervo volante resta allo stadio larvale per la maggior parte della propria esistenza, che può durare anche 5 anni, mentre la fase adulta si consuma nello spazio di un'estate. Dopo l'accoppiamento, le femmine scavano gallerie in prossimità di tronchi in fase di decomposizione, all'interno delle foreste di latifoglie. Depongono fino 100 uova in più siti, da cui escono larve che trascorrono gli anni successivi a nutrirsi di legno morto. È in questa fase, silenziosa e nascosta ai nostri occhi, che il cervo volante svolge il suo cruciale ruolo di specie saproxilica. Cibandosi di legno morto, contribuisce a rinnovare e a far rinascere l'ecosistema forestale. Dopo 3-5 anni, raggiungono una lunghezza di circa 10 centimetri; se nel frattempo non sono state predate da picchi, ghiandaie, volpi e tassi, le larve a quel punto lasciano il legno per il suolo, dove si costruiscono bozzoli che li proteggono fino all'autunno, periodo nel quale avviene la metamorfosi in individui adulti. Con la primavera usciranno finalmente dal bozzolo e inizieranno i loro rumorosi voli crepuscolari. È soprattutto nelle ore tra il pomeriggio e la sera che il cervo volante diventa più attivo, spostandosi di albero in albero per cibarsi di linfa. La femmina, dotata di mandibole più piccole, è in grado di penetrare il legno e succhiare il fluido vegetale; paradossalmente, l'ingombrante apparato mandibolare del maschio lo limita e lo costringe ad attingere solo la linfa che fuoriesce spontaneamente dalle cortecce. Nella sua dieta sono comunque presenti altri alimenti, come la frutta matura.

A volare sono per lo più i maschi, alla ricerca delle femmine che invece tendono a essere meno attive e a restare nascoste sotto gli strati più fitti del sottobosco. Le caratteristiche mandibole sono impiegate nei duelli durante il periodo riproduttivo; non rappresentano in alcun modo un pericolo per l'uomo, che dunque non deve temere il cervo volante.